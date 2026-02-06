В ЕС окончательно закрепили право конфисковывать ввезенные из России авто Суд ЕС подтвердил право на изъятие ввезенных из России в нарушение санкций авто

Суд Евросоюза подтвердил полномочия государств — членов ЕС на конфискацию автомобилей, ввезенных с территории России в нарушение санкций, говорится в судебном решении, опубликованном на сайте инстанции. Норма, устанавливающая данный запрет, применяется автоматически ко всем товарам из соответствующего перечня, без индивидуальной проверки каждой сделки.

В решении суда поясняется, что такой подход не требует отдельного доказательства того, приносит ли конкретный ввоз значительный доход российской экономике. Данный запрет на определенные категории товаров, включая легковые авто, был введен Евросоюзом весной 2022 года и затем конкретизирован осенью того же года.

Поводом для разбирательства стал конкретный случай в Германии, когда таможенная служба Дюссельдорфа конфисковала подержанный автомобиль у гражданина России, пытавшегося его зарегистрировать. Национальный суд обратился в общеевропейский за разъяснением применения санкций в отношении частных лиц.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны Европы сами загнали себя в чудовищную ловушку, отказавшись от российских энергоносителей. По его словам, из-за принятых санкций они оказались в критической зависимости от США.