В ЕС назвали условия выдачи COVID-сертификата привитым российской вакциной

Европейский COVID-сертификат может выдаваться людям, привитым российскими или китайскими вакцинами и одной бустерной дозой вакцины, разрешённой в ЕС. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, которого цитирует ТАСС. При этом Еврокомиссия подчёркивает, что COVID-сертификат не заменяет визу, а является дополнительным санитарным документом.

Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский COVID-сертификат, — сказал Виганд.

Ранее Минцифры России направило в Евросоюз заявку на присоединение к механизму проверки сертификатов о вакцинации от коронавируса, что является важным условием взаимного признания сертификатов. В случае успешной интеграции российской и европейской платформ для считывания COVID-сертификатов граждане смогут получать сертификаты по европейским стандартам в дополнение к российским. Однако пока решения на этот счёт не поступало.

Россия и ЕС намерены достичь взаимного признания COVID-сертификатов, однако сейчас переговоры по этому поводу забуксовали из-за разногласий относительно способов их верификации. Дело в том, что российский QR-код представляет собой ссылку на сайт госуслуг, в то время как европейский «зелёный пропуск» непосредственно содержит информацию о вакцинированном или переболевшем.

Европейцы настаивают на использовании своей платформы, однако в этом случае унификация двух систем связана с передачей персональных данных россиян третьим лицам. Российская же сторона выступает категорически против такого решения, и компромисс по этому поводу пока не достигнут.