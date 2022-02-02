Россия направила в ЕС заявку на присоединение к механизму проверки QR-кодов

Минцифры России направило в Евросоюз заявку на присоединение к механизму проверки сертификатов о вакцинации от коронавируса, что является важным условием взаимного признания сертификатов. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства, в случае успешной интеграции российской и европейской платформ для считывания COVID-сертификатов граждане смогут получать сертификаты по европейским стандартам в дополнение к российским.

Заявка была подготовлена в соответствии с требованиями ЕС. Решение по её рассмотрению не поступало, — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Россия и ЕС намерены достичь взаимного признания COVID-сертификатов, однако сейчас переговоры по этому поводу забуксовали из-за разногласий относительно способов их верификации. Дело в том, что российский QR-код представляет собой ссылку на сайт госуслуг, в то время как европейский «зелёный пропуск» непосредственно содержит информацию о вакцинированном или переболевшем.

Европейцы настаивают на использовании своей платформы, однако в этом случае унификация двух систем связана с передачей персональных данных россиян третьим лицам. Российская же сторона выступает категорически против такого решения и компромисс по этому поводу пока не достигнут.