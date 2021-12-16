Признание COVID-сертификатов России и ЕС остановлено из-за разногласий

Россия и ЕС намерены достичь взаимного признания COVID-сертификатов, однако сейчас переговоры по этому поводу забуксовали из-за разногласий относительно способов их верификации. Как сообщили источники «Интерфакса», российский QR-код представляет собой ссылку на сайт госуслуг, в то время как европейский «зелёный пропуск» непосредственно содержит информацию о вакцинированном или переболевшем.

Европейцы настаивают на использовании своей платформы, однако в этом случае унификация двух систем связана с передачей персональных данных россиян третьим лицам, — сказал источник.

Отмечается, что российская сторона выступает категорически против такого решения и компромисс по этому поводу пока не достигнут.

В настоящее время РФ и ЕС ведут переговоры по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Российская вакцина «Спутник V» не получила разрешения Европейского агентства лекарственных средств для использования её на территории Евросоюза.

Ранее сообщалось о том, что Американская торговая палата попросила власти США признать сертификаты вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Обсуждение этого вопроса также проходило в начале октября в Женеве. По результатам переговоров в департамент здравоохранения и социальных служб США российской стороной было направлено письмо с предложением о взаимном признании сертификатов о профилактических прививках против коронавируса.