В ЕС намерены предоставить вакцины от COVID-19 «народу Белоруссии»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов предоставить вакцины от коронавируса «народу Белоруссии». При этом она уточнила, что действия минских властей в ЕС осуждают, сообщает РИА Новости.

Мы готовы предоставлять вакцины народу Белоруссии. Мы отложили дозы вакцин и сейчас изучаем варианты того, как их доставить максимально быстро, — пояснила Урсула фон дер Ляйен.

О намерении оказать помощь жителям Белоруссии она рассказала на пресс-конференции после саммита «Восточного партнёрства». Глава Еврокомиссии рассказала, что странам этого региона от ЕС достанется 13 млн доз вакцины.

Будет больше, — добавила она.

«Восточное партнёрство» запустили в 2009 году для укрепления связей между ЕС и шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. На саммите в Брюсселе не было только представителей Белоруссии, которая приостановила участие в программе.

Ранее стало известно, что независимым СМИ Белоруссии выделят дополнительные €30 млн, сообщила Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что ЕС будет готов предоставить €3 млрд для инвестирования и оказания экономической помощи Белоруссии, в случае если страна пойдёт на демократические условия, которые выдвигает Брюссель.