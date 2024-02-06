В ЕС испугались «экономической ядерной бомбы» из-за санкций против России Politico: санкции против алюминия из РФ стали бы экономической ядерной бомбой

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Группа промышленных потребителей металла в Евросоюзе выступает против санкций в отношении алюминия из России, сообщает Politico. Крупные производители называют ограничения «экономической ядерной бомбой». Между тем ассоциация производителей этого металла в ЕС выступает за запрет импорта и оказывает сильное давление на власти. Их поддерживают Литва, Латвия, Эстония и Польша. Тем не менее, считает газета, Брюссель не сможет запретить импорт в ближайшее время.

Издание отмечает, что предложение ввести санкции на российский алюминий столкнется с противодействием со стороны таких индустриальных стран, как Италия. Все потому, что они сопротивляются мерам, которые могут привести к повышению цен. Авторы статьи напоминают, что ЕС до сих импортирует 9% необходимого ему алюминия из России.

Ранее в Евросоюзе предложили также ограничить передвижения дипломатов из России в рамках нового пакета антироссийских санкций. С подобным предложением выступает Чехия, где считают, что российские дипломаты должны находиться лишь в стране аккредитации.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин считает, что такие меры нарушают все возможные конвенции и приведут к ужесточению настроений не только в России, но и в европейском обществе. По его мнению, это политическое хулиганство, которое не останется без ответа Москвы.