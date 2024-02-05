Политики ЕС предложили ограничить передвижения российских дипломатов Politico: ЕС предлагает ограничить передвижения дипломатов РФ в рамках санкций

Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

В Евросоюзе предложили ограничить передвижения дипломатов из России в рамках нового пакета антироссийских санкций, сообщает газета Politico. Как отмечается, с подобным предложением выступает Чехия. Там считают, что российские дипломаты должны находиться лишь в стране аккредитации.

Другая идея <...> заключается в ограничении перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, а не всей Шенгенской зоной, — говорится в публикации.

Ранее Der Spiegel сообщил, что 13-й по счету пакет антироссийских санкций Евросоюз примет к 24 февраля. Он будет приурочен к годовщине начала СВО России на Украине. ЕС планирует расширить санкционный список, включив в него свыше 200 физических и юридических лиц. Чтобы санкции вступили в силу, их должны будут одобрить все 27 стран ЕС.

Перед этим стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) не будет добавлять новые запреты на импорт в новом пакете антироссийских санкций. Отмечается, что комиссия планирует свести к минимуму споры среди государств, поэтому предложит документ, который, как она надеется, будет «принят быстро».

До этого Европейский союз расширил персональные санкции в отношении российских граждан и внес в него главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Также ограничения введены в отношении еще троих человек — представителей судебной системы России. Как отмечается в документе, список расширен в рамках глобального режима «за нарушения прав человека».