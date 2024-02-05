Стало известно, когда Европа примет новые антироссийские санкции Der Spiegel: ЕС примет новый пакет санкций против России к 24 февраля

Фото: МО РФ

Новый, 13-й по счету пакет антироссийских санкций Евросоюз примет к 24 февраля, сообщает Der Spiegel. Он будет приурочен к годовщине начала СВО России на Украине. ЕС планирует расширить санкционный список, включив в него свыше 200 физических и юридических лиц. Чтобы санкции вступили в силу, их должны будут одобрить все 27 стран ЕС.

Евросоюз, судя по всему, хочет значительно расширить меры — более чем на 200 физических и юридических лиц, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) начала обсуждать новый пакет санкций против России на высоком уровне с 3 февраля. Ожидается, что новый пакет сосредоточится на блокировании возможностей обхода ограничений, особенно для товаров, пригодных для использования в военном деле.

После этого стало известно, что ЕК не будет добавлять новые запреты на импорт в своем 13-м пакете санкций. Комиссия планирует свести к минимуму споры среди государств, поэтому предложит документ, который, как она надеется, будет «принят быстро».

Ранее глава государства Владимир Путин сообщил, что не только российский оборонно-промышленный комплекс, но и вся экономика выстояла под натиском санкций, введенных лидерами недружественных стран. Президент резюмировал, что хотел бы показать авторам ограничений неприличный жест, но не стал этого делать.