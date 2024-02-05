ЕК раскрыла особенность нового пакета антироссийских санкций Reuters: ЕК не включит запреты на импорт в новый пакет антироссийских санкций

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) не будет добавлять новые запреты на импорт в своем 13-м пакете санкций против России, заявили агентству Reuters неназванные дипломаты Европейского союза. Они отметили, что комиссия планирует свести к минимуму споры среди государств, поэтому предложит документ, который, как она надеется, будет «принят быстро».

После принятия 13-го пакета санкций Европейская комиссия быстро предложит 14-й пакет мер, который может включать некоторые новые запреты на импорт, — добавил собеседник агентства.

По его словам, в 13-м пакете «будут списки сотен юридических и физических лиц», однако никаких громких названий и имен. При этом предложение ЕК расширит список российских компаний, которым фирмы ЕС не могут продавать «товары двойного назначения».

Ранее глава государства Владимир Путин сообщил, что не только российский оборонно-промышленный комплекс, но и вся экономика выстояла под натиском санкций, введенных лидерами недружественных стран. Президент резюмировал, что хотел бы показать авторам ограничений неприличный жест, но не стал этого делать.

29 января Совет ЕС в очередной раз продлил на шесть месяцев, до 31 июля, санкции против России. Всего Брюссель ввел 12 пакетов экономических санкций против РФ, начиная с 31 июля 2014 года.

Кроме того, стало известно, что Европейский союз внес главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину в расширенный санкционный список. Также ограничения введены в отношении еще троих человек — представителей судебной системы России. Как отмечается в документе, список расширен в рамках глобального режима «за нарушения прав человека».