СМИ узнали о подготовке новых европейских санкций в отношении России Reuters: ЕК 3 февраля начнет неофициальное обсуждение новых санкций против РФ

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Европейская комиссия 3 февраля начнет неофициальные встречи на высоком уровне для обсуждения нового пакета санкций в отношении России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники в дипломатических кругах. Ожидается, что новый пакет сосредоточится на блокировании возможностей обхода ограничений, особенно для товаров, пригодных для использования в военном деле.

Европейская комиссия начнет в субботу неофициальные встречи на высоком уровне со странами-членами ЕС, чтобы обсудить детали предлагаемого нового пакета санкций против России <...> сообщили в среду три дипломатических источника, — говорится в сообщении агентства.

Также санкции предполагается распространить на ряд физических и юридических лиц. Как отметил один из источников агентства, не исключены и незначительные отраслевые меры, такие как новые запреты на импорт.

29 января Совет ЕС в очередной раз продлил на шесть месяцев, до 31 июля, санкции против России, говорится в заявлении органа. Всего Брюссель ввел 12 пакетов экономических санкций против РФ, начиная с 31 июля 2014 года.

Кроме того, стало известно, что Европейский союз внес главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину в расширенный санкционный список. Также ограничения введены в отношении еще троих человек — представителей судебной системы России. Как отмечается в документе, список персональных санкций расширен в рамках глобального режима «за нарушения прав человека».