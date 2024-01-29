ЕС внес Мизулину в черный список Евросоюз ввел санкции против Мизулиной за «нарушение прав человека»

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Европейский союз внес главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину в расширенный санкционный список, следует из заявления Совета ЕС. Также ограничения введены в отношении еще троих человек — представителей судебной системы России. Как отмечается в документе, список персональных санкций расширен в рамках глобального режима «за нарушения прав человека».

Ранее в Министерстве иностранных дел России пообещали ответить в обязательном порядке на принятый Евросоюзом 12-й пакет санкций. Они были введены против 61 человека, а также 86 компаний и организаций. Тогда под рестрикции попали сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илья Медведев, главком ВКС России Виктор Афзалов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, главы Алтая и Башкирии Олег Хорохордин и Радий Хабиров, а также 14 членов ЦИК России.

Основным нововведением очередного пакета антироссийских санкций стали ограничения против алмазной отрасли. Так, с 1 января 2024 года Европа вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, которые добыты, обработаны или произведены в РФ. Помимо этого, с 1 марта будут действовать поэтапные ограничения на импорт алмазов из России, обработанных в других странах.