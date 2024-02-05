«Политическое хулиганство»: сенатор об ограничениях для дипломатов РФ в ЕС Сенатор Карасин назвал хулиганством ограничения для российских дипломатов в ЕС

Фото: СФ РФ

Григорий Карасин

Ограничения на перемещение российских дипломатов по странам Евросоюза нарушают все возможные конвенции и приведут к ужесточению настроений не только в России, но и в европейском обществе, заявил NEWS.ru председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. По его мнению, это политическое хулиганство, которое не останется без ответа Москвы.

Это новый шаг по дискредитации серьезности подхода в Европейском союзе. Это просто политическое хулиганство, которое нарушает все возможные конвенции и приведет к ужесточению настроений не только в России, но и в европейском обществе. Без последствий это не останется. Мы все можем [вводить ответные меры]. Оставляем за собой свободу рук, — сказал Карасин.

Ранее в Евросоюзе предложили ограничить передвижения дипломатов из России в рамках нового пакета антироссийских санкций. По информации газеты Politico, с подобным предложением выступает Чехия, где считают, что российские дипломаты должны находиться лишь в стране аккредитации. Der Spiegel сообщил, что 13-й по счету пакет антироссийских санкций Евросоюз примет к 24 февраля. Он будет приурочен к годовщине начала СВО России на Украине.