В Донецке сообщили об ударе по зданию «Воды Донбасса» Мэр Донецка Кулемзин сообщил о попадании украинского снаряда в здание предприятия «Вода Донбасса»

Фото: Министерство обороны Украины

Снаряд, выпущенный ВСУ, угодил в здание водопроводно-канализационной службы предприятия ДНР «Вода Донбасса», сообщил в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. Также он опубликовал фото и видео с места происшествия, на которых заметны повреждения здания и техники внутри.

Прилет на улице Маркина, 1а, в здание водопроводно-канализационной службы № 9 государственного унитарного предприятия ДНР «Вода Донбасса» в Петровском районе, — написал Кулемзин.

Накануне в ДНР сообщили о прямом попадании снаряда ВСУ в кровлю детского сада в поселке Румянцево. Кроме того, двое детей и девять взрослых пострадали в результате обстрела Горловки. Народная милиция республики уточнила, что два снаряда были выпущены по детской площадке на улице Бессонова. Повреждены также многоквартирные жилые дома.