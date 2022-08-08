В Донецке на территории областной психбольницы обнаружено 66 мин «Лепесток»

Фото: РИА Новости

На территории областной психбольницы Донецка в Кировском районе обнаружены 66 противопехотных мин «Лепесток». Об этом сообщает РИА Новости.

ВСУ выпустили по Кировскому району города три ракеты из РСЗО «Ураган» с минами «Лепесток», уточнили в представительстве ДНР в СЦКК. Падение ракет, начинённых минами ПМФ-1, было зафиксировано в районе клиники. Согласно информации корреспондента агентства, который находится на месте событий, маркировка на корпусе ракеты гласит, что она была произведена в 1991 году, находящиеся в ней мины имеют механизм самоликвидации.

Противопехотная мина «Лепесток» рассчитана на повреждение ног человека и срабатывает, когда на неё наступают. Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими военными кассетных боеприпасов, снаряжёнными минами «Лепесток», в городах республики.

При этом Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, запрещающую применение, накопление и производство противопехотных мин.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донецке сообщили, что Вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Орловка Донецкой Народной Республики. Удар был нанесён при помощи реактивной системы залпового огня «Ураган», а ракеты были оснащены противопехотными минами «Лепесток».