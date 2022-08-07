В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку три ракеты с минами «Лепесток» В СЦКК ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Орловке три ракеты с минами «Лепесток»

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Орловка Донецкой Народной республики, заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донецке. Отмечается, что удар был нанесен при помощи реактивной системы залпового огня «Ураган», а ракеты были оснащены противопехотными минами «Лепесток».

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:30 — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган» (оснащенные противопехотными минами ПФМ «Лепесток»), — говорится в сообщении.

«Лепесток» — противопехотная мина нажимного действия, такое название получила из-за внешнего вида, напоминающего лепесток цветка. Снаряд устанавливается только способом дистанционного минирования.

31 июля мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что от такой мины пострадал сотрудник МЧС во время разминирования территории жилых районов. Градоначальник сообщил, что «Лепестки» могут быть разбросаны по всем районам города.

5 августа мэр Кулемзин сообщал, что в результате обстрела Киевского района города загорелся железнодорожный вокзал, у здания горит кровля со стороны железнодорожных путей. Мэр отметил, что в Киевском районе из-за обстрелов с украинской стороны обесточены 16 трансформаторных подстанций, из-за чего без энергоснабжения остались 4200 абонентов.