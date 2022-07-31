Мэр Донецка сообщил, что сотрудник МЧС пострадал из-за мины «Лепесток» Мэр Кулемзин: сотрудник МЧС получил ранение, подорвавшись на мине «Лепесток» в Донецке

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале заявил, что сотрудник МЧС пострадал во время разминирования территории жилых районов от мин «Лепесток». Мэр напомнил, что мины могут быть разбросаны по всем районам города.

Во время разминирования территории жилых районов по адресу: улица Адыгейская, 21 пострадал работник МЧС 1986 года рождения, — написал мэр.

Ранее сообщалось, что противопехотные мины типа «Лепесток» обнаружены в нескольких районах Донецка, а также на территории промплощадки шахты имени Скочинского.

«Лепесток» — противопехотная мина нажимного действия, такое название получила из-за внешнего вида, напоминающий лепесток цветка. Снаряд устанавливается только способом дистанционного минирования.

Минобороны РФ 31 июля сообщило, что российские военные уничтожили в Донецкой Народной Республике гаубицу М777 американского производства и пусковую установку РСЗО «Ураган». Кроме того, они подавили ряд артиллерийских подразделений и разгромили склад боеприпасов.