Мэр Донецка сообщил о пожаре на вокзале после обстрела Мэр Донецка Кулемзин: в результате обстрела Киевского района города загорелся железнодорожный вокзал

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Железнодорожный вокзал в Донецке

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела Киевского района города загорелся железнодорожный вокзал, у здания горит кровля со стороны железнодорожных путей. Мэр отметил, что в Киевском районе из-за обстрелов с украинской стороны обесточены 16 трансформаторных подстанций, из-за чего без энергоснабжения остались 4200 абонентов.

В Киевском районе в результате обстрела горит здание железнодорожного вокзала станции «Донецк», — говорится в сообщении мэра.

Обстреливали центр Донецка и накануне, очевидцы сообщили о прилетах по месту проведения церемонии прощания с полковником армии ДНР Ольгой Качурой. После начавшейся атаки людей экстренно эвакуировали в бомбоубежища. Под огнем оказалась съемочная группа «Известий» и журналисты «Звезды». По обновленным данным, в результате атаки погибли пять человек, еще шестеро пострадали.

После этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к утренним обстрелам Донецка, поскольку для нее бессмысленно наносить удары по мероприятиям вместо складов и штабов противника. Он обвинил в обстрелах российскую сторону.