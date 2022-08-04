В Сети появились кадры с места обстрела центра Донецка

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Telegram-каналы и СМИ публикуют видео с места обстрела донецкого Драматического театра, где должна была пройти церемония прощания с полковником Народной милиции Ольгой Качурой (Корсой). Известно, что атаке также подверглись жилые дома, гостиница «Донбасс Palace» и улицы в центре города.

Об обстреле центра Донецка стало известно утром в районе 10:30. Очевидцы сообщили о прилетах по месту проведения церемонии прощания с Качурой. После начавшейся атаки людей экстренно эвакуировали в бомбоубежища. Под огнем оказалась съемочная группа «Известий» и журналисты «Звезды».

Очевидцы сообщают о том, что всего прозвучало не менее семи взрывов за 20 минут. Местная жительница Александра сообщила NEWS.ru, что атака на центр началась не сразу — перед ней несколько ударов нанесли по Калининскому району.

Спустя почти два часа Штаб теробороны Донецкой Народной Республики назвал предварительное число жертв и пострадавших в результате удара. Сообщается о том, что во время атаки пять человек погибли, еще шесть мирных жителей получили ранения. По неподтвержденным данным, среди жертв есть ребенок.