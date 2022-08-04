В Киеве прокомментировали обстрелы Донецка Подоляк заявил, что Украина не причастна к утренним обстрелам Донецка

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Солдат Вооруженных сил Украины

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Украина не причастна к утренним обстрелам Донецка во время проведения церемонии прощания с полковником армии ДНР Ольгой Качурой. Он обвинил в обстрелах российскую сторону, добавив, что «ВСУ уничтожает только склады и штабы», сообщает портал «Страна.ua».

Нам бессмысленно наносить удары по каким-то мероприятиям в Донецке. Нам необходимо разрушать три вещи: топливные склады, склады с артиллерийскими снарядами и оперативно-тактические штабы, — заявил Подоляк.

Об обстреле центра Донецка стало известно около 10:30 утра. Очевидцы сообщили о прилетах по месту проведения церемонии прощания. Мероприятие не состоялось, поскольку людей начали экстренно эвакуировать в бомбоубежища. По последним данным, в результате атаки погибли пять человек, еще шестеро пострадали. Под огнем оказалась съемочная группа «Известий» и журналисты «Звезды». Они также первыми подтвердили информацию о пострадавших.

Местная жительница Александра сообщила NEWS.ru, что атака на центр началась не сразу. По словам девушки, перед ней несколько ударов нанесли по Калининскому району. Она добавила, что в это время люди не только прощались с Качурой, но и занимались «привычными делами для мирных граждан: работали, завтракали, гуляли».