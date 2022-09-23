В Донбассе начинается голосование за присоединение к России

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Референдумы о вхождении в состав России 23 сентября начинаются в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. В условиях спецоперации ситуация в регионах сложная, но власти постараются обеспечить безопасное волеизъявление, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что первыми о желании присоединиться к России заявили в ЛНР. Затем инициативу поддержали в ДНР, хотя часть республики еще находится под контролем Украины. В тот же день, 19 сентября, о референдумах заявили в Херсонской и Запорожской областях.

Известно, что ДНР и ЛНР после присоединения к России, сохранят названия и флаги, а Херсонская и Запорожская области — названия. По мнению агентства, в том, что Россия согласится с выбором жителей бывших украинских регионов, сомнений нет.

Референдумы проводятся с 23 по 27 сентября. В ДНР будут работать 450 избирательных участков, в ЛНР — 461 участок. Плюс для беженцев откроют участки в России. У избирателей из Запорожской области будет 394 участка, в Херсонской области — 198.

Ранее стало известно, что после проведения референдумов в Донбассе Евросоюз может ввести против России новые санкции, которые включат в себя визовые ограничения, ограничения на импорт нефти и газа, а также объявление в розыск имущества российских граждан, заявил политический аналитик Александр Асафов. Он допустил возможность передачи обнаруженного имущества Украине.