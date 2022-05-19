В ДНР заявили, что сдались два десятка украинских десантников Милиция ДНР: 20 военных ВСУ 95 десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие

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За минувшие сутки 20 военнослужащих из 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ сдались в плен, сообщила Народная милиция Донецкой Народной республики ДНР в своём Telegram-канале. В ведомстве сообщили, что армия республики потеряла пять человек убитыми и 17 ранеными.

Двадцать военнослужащих 95 десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни, — говорится в сообщении.

При этом бойцы Народной милиции совместно с российскими войсками уничтожили более 30 украинских военных, один танк, две БМП и восемь огневых точек. Три БМП, два БТР и один танк удалось захватить.

Народная милиция Луганской Народной Республики ранее заявила об обнаружении в Рубежном доказательств присутствия инструкторов из Польши и НАТО, выступивших руководителями операции по обороне города и предприятия. Какие именно доказательства обнаружены в ведомстве, не сообщили. Однако представители Народной милиции ЛНР зафиксировали показания пленных солдат теробороны ВСУ.