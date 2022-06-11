В ДНР рассказали, как можно выделять участников СВО среди обычных людей Ходаковский предложил разработать специальный дизайн для участников СВО

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Командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский предложил разработать дизайн «единого знака» для тех людей, родственники которых стали участниками военной спецоперации на Украине. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что этот знак должен стать напоминанием тем, кто проводил своих близких в «горнило боевых действий» и ждет их возвращения с фронта.

Пусть этот знак на лобовом стекле машины или на рюкзачке ребенка свидетельствует о людях, которые жертвуют для страны самым дорогим. Они должны этим гордиться, а мы должны гордиться ими, — заявил Ходаковский.

Ранее в Минобороны заявили, что латинские буквы V и Z не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки.

Знак Z используется как символ поддержки российской спецоперации на Украине. Буквы Z и V наносят на российскую военную технику, которая участвует в спецоперации на Украине. Z означает «За победу», V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».