«Не являются официальными»: Минобороны о знаках Z и V В Минобороны заявили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами

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В Минобороны заявили, что латинские буквы V и Z не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки. Об этом говорится в ответе заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Сергея Гусева на запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина. Парламентарий опубликовал его в Telegram-канале.

Вместе с тем настоящие знаки в данное время узнаваемы и положительно принимаются военнослужащими и гражданами Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик и многими другими, — говорится в сообщении.

Ступин добавил, что ответ Минобороны поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов.

Не возражаю против использования ответа МО РФ в любых судебных делах, — резюмировал депутат.

Знак Z используется как символ поддержки российской спецоперации на Украине. Буквы Z и V наносят на российскую военную технику, которая участвует в спецоперации на Украине. Z означает «За победу», V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

Ранее в Крыму заявили, что могут рассмотреть вопрос о лишении государственных наград бывшего генпрокурора республики, заместителя главы Россотрудничества Натальи Поклонской после высказывания о символике спецоперации РФ на Украине (Z и V). Поклонская назвала буквы V и Z, которые российские военные наносят на боевую технику, символами скорби.