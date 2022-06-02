В ДНР назвали число украинских военнопленных в Донбассе Около восьми тысяч украинских военных попали в плен в Донбассе

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие

На территории Донецкой и Луганской народных республик в общей сложности около восьми тысяч украинских военнопленных. Одни находятся в статусе подозреваемых, другие — обвиняемых, рассказала РИА Новости глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

На данный момент на территории двух республик находятся порядка восьми тысяч военнопленных. <...> К трибуналу мы будем понимать, кто у нас находится в статусе обвиняемого и какое это количество людей, — заявила она.

Накануне министр юстиции ДНР Юрий Сировaтко сообщил, что свыше 100 украинских солдат и офицеров, попавших в плен в Мариуполе, помещены в следственный изолятор. Их статус сменился с военнопленных на подозреваемых, и решение по ним будет принимать суд.

В числе пленных есть иностранные наёмники, воевавшие на стороне ВСУ. Шишкина заявила, что их обмен исключён. Этих людей будут судить как террористов.