https://static.news.ru/photo/99961424-53df-11ea-bc6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Politi/facebook.com

Шестеро граждан РФ задержаны в порту датского города Гедсер по подозрению в контрабанде крупной партии кокаина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Копенгагена. По её данным, россияне пытались перевезти на зарегистрированном на Багамах судне Duncan Island, которое шло из Швеции в Санкт-Петербург, 100 кг кокаина.

В порту города Гедсер на борту контейнеровоза Duncan Island 15 февраля обнаружено 100 кг кокаина. Было задержано пять россиян — членов экипажа, которые находятся в СИЗО до 27 февраля, — рассказали в пресс-службе полиции.

Всего сотрудники правоохранительных органов задержали 27 человек: 24 на борту судна и ещё троих в порту — они ожидали прибытия партии наркотиков. Один из ожидавших также оказался гражданином РФ. Кроме россиян среди подозреваемых по этому делу задержаны граждане Украины, Польши, Эквадора, Филиппин и Латвии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что четверо граждан Колумбии пытались провезти пять тонн наркотиков на самодельной лодке. Они были задержаны панамскими полицейскими.