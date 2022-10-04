Неизвестные беспилотники обнаружены у газовых платформ в Северном море Полиция Дании обнаружила неизвестные беспилотники у газовых платформ в Северном море

Фото: Shutterstock

Полиция Дании сообщила о подозрительной активности беспилотных летательных средств на датском нефтегазовом месторождении Halfdan B. в Северном море, сообщает TV2. Источники канала отмечают, что дроны появились и в других локациях страны сразу после известий о диверсиях на «Северных потоках».

Национальная полиция может подтвердить, что в выходные мы получили запросы о наблюдениях беспилотников в Северном море. Подозрительная активность дронов также наблюдалась вокруг Дании, и несколько соседних стран сообщают о значительных мерах по повышению безопасности своих энергоснабжений. Это происходит после того, как в понедельник на прошлой неделе были обнаружены утечки на газопроводах Nord Stream 1 и 2 в Балтийском море, — говорится в публикации.

При этом представители национальной полиции Дании отказались отвечать на вопросы о том, где конкретно были замечены беспилотники и как сама полиция относится к подобным наблюдениям.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания — оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что после ЧП на «Северных потоках» США смогут выгодно продавать дорогой сжиженный природный газ. По его словам, ряд стран Европы, а также РФ не заинтересованы в произошедших авариях.

Также он отметил, что «есть страны, которые совершенно в этом не заинтересованы». Это европейские страны, которые лишаются резервного, какого угодно, маршрута по поставке газа, столь необходимого для экономики, и страны-продавцы, «такие как Россия».