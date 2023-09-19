В Дании анонсировали передачу Украине новой партии танков Berlingske: Дания передаст Украине 45 танков

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Датский танк Leopard-2

Дания намерена поставить Украине новую партию танков, включающую в себя 45 боевых машин, сообщает газета Berlingske со ссылкой на министра обороны страны Троэльса Лунд Поульсена. Он уточнил, что бронетехника для ВСУ закупается Копенгагеном в сотрудничестве с другими странами.

Сейчас закупаются еще 45 танков, которые будут переданы в дар Украине, — цитирует издание министра.

Поульсен добавил, что Дании и ее союзникам еще предстоит уладить ряд формальных вопросов, связанных с помощью Киеву. По сведениям газеты, новый «танковый дар» будет состоять из 30 Leopard 1 и 15 Т-72. Ранее Дания купила и передала в дар 100 танков Leopard 1 в сотрудничестве с Германией и Нидерландами.

Некоторое время назад глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американские танки Abrams в скором времени будут переданы Киеву. При этом точную дату поставки он не назвал. По данным зарубежных СМИ, Вашингтон отправит на Украину 10 танков из обещанных 31. Кроме того, в США задумались о поставках ВСУ снарядов с обедненным ураном.

Накануне новый пакет военной помощи Украине анонсировала Германия. Министр обороны страны Борис Писториус заявил, что в него будут включены фугасные и минометные боеприпасы, противоминные ракеты, системы для разминирования, а также одежда и электрогенераторы. По его словам, общая стоимость пакета составляет €400 млн.