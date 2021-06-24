В Цюрихе мёртвый мужчина шесть часов ездил в трамвае

В Цюрихе в трамвае шесть часов находился пожилой мужчина, умерший от остановки сердца, пока на него не обратили внимание другие пассажиры. Об этом сообщает портал 20 Minuten.

По данным СМИ, 64-летний местный житель ехал на работу и должен был выйти из трамвая в центре города, однако во время поездки у него произошла остановка сердца. По словам сына погибшего, только спустя шесть часов один из пассажиров обратил внимание, что с мужчиной «что-то не так». После этого водитель вызвал скорую помощь.

Портал сообщает, что управление общественного транспорта города и местная полиция осведомлены об инциденте. Полиция уже подтвердила, что мужчина умер естественной смертью, без посторонних вмешательств.

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