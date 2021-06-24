В Цюрихе мёртвый мужчина шесть часов ездил в трамвае

В Цюрихе в трамвае шесть часов находился пожилой мужчина, умерший от остановки сердца, пока на него не обратили внимание другие пассажиры. Об этом сообщает портал 20 Minuten.
По данным СМИ, 64-летний местный житель
Портал сообщает, что управление общественного транспорта города и местная полиция осведомлены об инциденте. Полиция уже подтвердила, что мужчина умер естественной смертью, без посторонних вмешательств.
Ранее сообщалось, что в Тульской области полицейские случайно нашли два трупа в машине бизнесмена.