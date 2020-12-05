В Чехии судью и адвоката задержали по делу коррупции

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Полиция Чехии задержала в Праге четырёх человек, в числе которых судья Верховного суда и адвокат. Об этом рассказала глава Генпрокуратуры страны Ленка Брадачова.

Все они обвиняются в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и легализации доходов от незаконной деятельности, — цитирует её РИА Новости.

По словам генпрокурора, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Про сведениям Чешского радио, судья, о котором идёт речь — Зденек Совак. Ранее он дважды отстранялся от исполнения своих обязанностей. В первый раз он попался на плагиате, а во второй — сел пьяным за руль, что привело к ДТП.

Ранее NEWS.ru писал, что суд Москвы приговорил генерал-лейтенанта МВД к восьми годам колонии за хищение 62 млн рублей. Кроме того, за аналогичное преступление был осуждён экс-глава ФГУП «Издательство „Известия“» Эраст Галумов Он получил шесть лет колонии по обвинению в хищении 50 млн рублей