В бундестаге призвали Шольца разрешить Польше передать танки Leopard Киеву Депутат Штрак-Циммерман: Шольц должен разрешить Польше передачу танков Leopard Украине

Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала канцлера Германии Олафа Шольца разрешить Варшаве передать Украине танки Leopard. Также следует начать обучение украинских военных управлению этими боевыми машинами, отметила она в интервью медиагруппе FUNKE.

Предложение поставить на Украину в короткие сроки боевые танки Leopard 2 в рамках общеевропейской инициативы, как и прежде, правильное. Германия должна, наконец, выдать для этого экспортное разрешение, — считает Штрак-Циммерман.

Она добавила, что Шольц «должен пересилить себя», даже если в польской инициативе заметно многое от предвыборной борьбы.

Начинать обучать украинских военных обращению с Leopard следует уже сейчас, параллельно с обучением по управлению с боевой машиной пехоты (БМП) Marder, считает депутат.

Иначе мы снова потеряем ценное время, если он [Leopard 2] будет впоследствии передан Украине, — подчеркнула председатель комитета по обороне.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава намерена оказывать давление на другие страны НАТО, чтобы те начали поставлять танки Leopard на Украину. Он предположил, что если украинская сторона окажется проигравшей, то следом проиграет и Польша, поэтому необходимо защитить Украину.