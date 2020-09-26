В Брюсселе экстренно ужесточили меры против коронавируса

Чрезвычайное кризисное совещание бургомистров коммун Брюссельского региона прошло в бельгийской столице. Власти приняли решение о введении экстренных превентивных ограничений.
С 28 сентября все кафе и бары будут закрываться в 23:00. Соответствующее правило будет действовать в течение трёх недель. Кроме того, любые собрания людей больше 10 человек с 23:00 до 06:00 запрещены,
При этом власти решили отменить обязательное ношение масок на открытом воздухе. Однако в самых людных местах, таких как торговые центры или выходы из школ, надевать средства индивидуальной защиты всё ещё требуется, как и в закрытых помещениях.
Причиной проведения совещания стала значительно ухудшающаяся обстановка с COVID-19 в регионе: за последнюю неделю в нём зафиксировали 2353 новых случая заражения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожизненный иммунитет к коронавирусной инфекции может быть сформирован при определённых особенностях иммунной системы человека. Об этом заявил глава государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
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