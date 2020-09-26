Стало известно о возможности формирования пожизненного иммунитета к COVID

https://static.news.ru/photo/fde10396-ffe0-11ea-b992-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrea Ronchni/Global Look Press

Пожизненный иммунитет к коронавирусной инфекции может быть сформирован при определённых особенностях иммунной системы человека. Об этом заявил глава государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

При определённых особенностях иммунной системы, а также в случае если это было тяжёлое течение заболевания, могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован, — сказал он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на телеканале «Россия 1».

Максютов объяснил, что если человек переболел COVID-19 не в лёгкой форме, у него должен сформироваться достаточный иммунитет для того, чтобы не требовалась вакцинация.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что процесс снижения уровня антител к вирусу у переболевших людей — обычная реакция иммунитета.

После болезни и после прививки этот титр всегда больше. Он всегда растёт, а потом падает. Главное, чтобы он не упал ниже того уровня, который является защитным. Какой он для коронавируса — это задача для учёных всего мира, — подчеркнула она.

Ранее NEWS.ru писал, что массовая вакцинация не в силах уничтожить коронавирус: он останется с человечеством навсегда, но превратится уже в обычный вирус. Такой прогноз относительно эффективности массовых прививок от болезни сделали сразу несколько учёных. Единственное, что со временем вакцины станут более стойкими, как и иммунитет населения, отметила вирусолог Анджела Расмуссен.