Вирусолог рассказала, сможет ли вакцинация победить коронавирус

https://static.news.ru/photo/fddd2d5e-ffac-11ea-ac77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Массовая вакцинация не в силах уничтожить коронавирус: он останется с человечеством навсегда, но превратится уже в обычный вирус. Такой прогноз относительно эффективности массовых прививок от болезни сделали сразу несколько учёных.

Единственное, что со временем вакцины станут более стойкими, как и иммунитет населения.

Люди думают, что вакцины автоматически уничтожают вирусы. Но это не так, — цитирует вирусолога Анджелу Расмуссен Politico.

Она добавила, что в будущем коронавирус не станет уже приносить столько проблем.

Другой учёный, профессор вакцинологии Медицинской школы Икана Флориан Краммер считает, что в будущем вакцину от коронавируса будут делать в детском возрасте, что впоследствии позволит улучшить иммунный ответ на вирус.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Минздрава Михаил Мурашко объяснил, кому не следует прививаться от коронавируса. Это люди, которые уже переболели инфекцией, в этом сезоне они могут обойтись без вакцины — у них уже выработался иммунитет.