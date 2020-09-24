Глава Минздрава рассказал, кому нельзя прививаться от коронавируса

https://static.news.ru/photo/2e526ba4-fec5-11ea-ac8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко объяснил, кому не следует прививаться от коронавируса. Это люди, которые уже переболели инфекцией, в этом сезоне они могут обойтись без вакцины — у них уже выработался иммунитет.

Министерство обеспечено всем необходимым, чтобы оказывать помощь больным коронавирусом, пояснил глава ведомства. Выход вакцины «Спутник V» ожидается в ноябре-декабре, рассказал Мурашко участникам акции «Неделя здоровья».

В следующем году вакцину от коронавируса могут получить все желающие, так как Фонд прямых инвестиций рассчитывает задействовать все мощности по её производству, сообщает Пятый канал. К концу года Фонд рассчитывает выйти на производство 10 млн доз вакцины в месяц, что позволить привить всех желающих в ближайшие шесть-девять месяцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцинация медиков от коронавируса началась в 11 поликлиниках Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.