Глава Минздрава рассказал, кому нельзя прививаться от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко объяснил, кому не следует прививаться от коронавируса. Это люди, которые уже переболели инфекцией, в этом сезоне они могут обойтись без вакцины — у них уже выработался иммунитет.
Министерство обеспечено всем необходимым, чтобы оказывать помощь больным коронавирусом, пояснил глава ведомства. Выход вакцины «Спутник V» ожидается в ноябре-декабре, рассказал Мурашко участникам акции «Неделя здоровья».
В следующем году вакцину от коронавируса могут получить все желающие, так как Фонд прямых инвестиций рассчитывает задействовать все мощности по её производству,
Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцинация медиков от коронавируса началась в 11 поликлиниках Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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