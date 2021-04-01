В Британии выявили 30 случаев тромбоза после применения AstraZeneca

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На территории Великобритании выявили 30 случаев тромбоза у граждан, которые сделали себе прививку от коронавирусной инфекции нового типа препаратом AstraZeneca британско-шведского производства. Специалисты уже провели анализ каждого сообщения, полученного до 24 марта. Об этом в пятницу, 2 апреля, рассказали в Управлении королевства по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

До указанной даты в стране медики ввели 18,1 млн доз сыворотки AstraZeneca. Специалисты проанализировали 30 сообщений, согласно которым у привитых граждан образовывались тромбы с низким уровнем тромбоцитов.

Преимущества вакцин против COVID-19 по-прежнему перевешивают любые возможные риски, — цитирует ТАСС заявление ведомства.

AstraZeneca в данный момент используют в 46 странах мира, в трёх странах её планировали использовать, но пока воздержались, а 24 страны приостановили вакцинацию этим препаратом из-за случаев побочных эффектов. Решение, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, Румыния, а также Таиланд и Франция.

Как ранее передавал NEWS.ru, 65-летняя жительница Греции скончалась вскоре после введения прививки от компании AstraZeneca. Женщина потеряла сознание на выходе из прививочного пункта.