В Британии призвали развивать технологии поиска российских подлодок Times: глава ВМС Британии призвал вкладывать в мощности для обнаружение подлодок из РФ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Глава Военно-морских сил Великобритании адмирал Бен Кей призвал инвестировать в передовые мощности, позволяющие обнаруживать российские подводные лодки. Последние являются одними из самых тихих в мире. Об этом пишет газета Times.

Великобритании необходимо инвестировать в передовые возможности для обнаружения и, при необходимости, поражения «одних из самых тихих» подводных лодок в мире, — говорится в сообщении издания.

Там отмечается, что в британских ВМС особо обеспокоены малой заметностью российских подлодок класса Kilo. Они подверглись значительной модернизации с момента своего первого ввода в эксплуатацию, произошедшего в 1980 году. В Военно-морских силах США улучшенное российское судно получило именование «черная дыра».

Ранее издание The Sun со ссылкой на источники в британском Минобороны сообщило, что Великобритания направила в Северное море фрегат Type 23 с противокорабельными ракетами Harpoon для наблюдения за кораблями ВМФ России. По имеющимся данным, в том районе находятся до восьми российских военных и вспомогательных кораблей, среди которых фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович».

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что страны НАТО провели учения по усилению наблюдения за подводными лодками после того, как в Альянсе выразили опасения из-за мониторинга Россией важнейших подводных объектов Евросоюза и США. Предполагается, что учения позволят подводным лодкам дольше оставаться срытыми.