Bloomberg: страны НАТО провели учения из-за опасений удара России

Фото: Staff Sgt. Matthew A. Foster/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны НАТО 5 мая завершают учения по усилению наблюдения за подводными лодками после того, как в Альянсе выразили опасения из-за мониторинга Россией важнейших подводных объектов Евросоюза и США, сообщает Bloomberg. 3 мая помощник генсека НАТО по разведке и безопасности Дэвид Каттлер сообщил изданию Politico, что Россия может нанести удар по критически важной инфраструктуре ЕС и Северной Америки из-за конфликта на Украине.

Асимметричная угроза подводных лодок заключается в их малозаметности, в том, что другие страны, как правило, не знают, где они действуют. <...> Для нас важно обучить Альянс тому, как понимать окружающую обстановку, которую подводные лодки будут пытаться использовать, чтобы оставаться скрытными, — заявил контр-адмирал ВМС США и командующий подводными лодками НАТО Стивен Мак.

По информации Bloomberg, в учениях Dynamic Mongoose, которые начались 24 апреля, принимают участие 12 стран военного блока, в том числе США, Канада, Испания и Португалия. Члены НАТО задействовали в маневрах свои морские патрульные самолеты для отработки поиска подводных лодок. Учения состоялись в Фареро-Исландском рубеже, через который, согласно сценарию, должны пройти российские подлодки, чтобы проникнуть в Атлантический океан.

Ранее американский журнал Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса. Дивизию подводных лодок с этими снарядами планируют создать на Камчатке к 2025 году, если производитель решит проблемы с микроэлектроникой, доступ к которой ограничен из-за санкций.