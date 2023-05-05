Британия начала слежку за кораблями ВМФ России The Sun: Британия направила в Северное море фрегат Type 23 для слежки за кораблями ВМФ РФ

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фрегат Type 23

Великобритания направила в Северное море фрегат Type 23 с противокорабельными ракетами Harpoon для наблюдения за кораблями ВМФ России, сообщает The Sun со ссылкой на источники в британском минобороны. По его данным, в том районе находятся до восьми российских военных и вспомогательных кораблей, среди которых фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович».

Королевские ВМС разместили военный корабль для следования за российской армадой, расположенной близко к Великобритании. Фрегат Type 23 отправился в Северное море для ведения наблюдения за российскими военными кораблями, пытающимися продемонстрировать свои силы перед коронацией короля Карла, — рассказал собеседник издания.

В The Sun уточнили, что на вооружении российских кораблей стоят крылатые ракеты «Калибр». При этом утверждается, что в Лондоне знают об учениях, которые российские корабли проводят вокруг Британии. За ними «внимательно следят», уточнил источник издания.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Великобритания не пригласила на коронацию британского монарха Карла III лидеров России. По данным агентства, приглашение также не получили представители Белоруссии, Ирана и некоторых других стран. Официальная церемония коронации нового правителя Соединенного Королевства пройдет 6 мая.