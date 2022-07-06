В Болгарии заблокировали перевод $890 тысяч на счет российского посольства

Фото: Игорь Ленкин/ТАСС

Болгария заблокировала перевод $890 тысяч на счет российского посольства в стране, заявил кандидат на пост премьер-министра, исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Асен Василев. Он подчеркнул, что София не принимала никаких решений касаемо блокировки, это произошло автоматически в связи с введенными Евросоюза санкциями, передает ТАСС.

Средства, находящиеся на счетах — $890 тыс. — заблокированы, перевод этих денежных средств остановлен, но сами счета не закрыты. Болгария не предпринимала никаких действия по этому поводу, все произошло автоматически на основании санкций Евросоюза, — сказал Василев.

Ранее Болгария выслала 70 российских дипломатов. Экс-премьер Болгарии Кирил Петков сообщил, что не сам лично принимал решение о высылке послов из страны. По его словам, решение было основано на «трех докладах» агентства нацбезопасности и отчете МИД.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что после такого шага работа дипломатической миссии России в Болгарии стала невозможна. Дипломат подчеркнул, что Софии стоит ждать ответных действий со стороны российского внешнеполитического ведомства.