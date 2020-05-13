В Болгарии ввели режим чрезвычайной эпидемической ситуации из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/82d50d8e-7ed3-11ea-9b2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Власти Болгарии решили ввести в стране с 14 мая по 14 июня режим чрезвычайной эпидемической ситуации из-за сохранения рисков для здоровья граждан.

13 мая завершилось чрезвычайное положение, которое было введено в связи с пандемией COVID-19.

Был опубликован закон о здоровье, который даёт возможность правительству вводить противоэпидемические ограничения. Правительство согласилось, что пандемия COVID-19 представляет реальную опасность для здоровья граждан, и приняло решение о введении ЧЭС, — сообщил министр здравоохранения Болгарии Кирилл Ананиев.

По его словам, необходимо сохранить противоэпидемические мероприятия, так как эффективных методов лечения и профилактики пока не существует, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон заявила, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе замедлилось. Волна заражений пошла на спад.