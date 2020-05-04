В Европе отметили спад волны распространения коронавируса

https://static.news.ru/photo/e2c954d0-8e27-11ea-851a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look Press

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе замедлилось. Волна заражений пошла на спад, заявила глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон.

По её словам, такая тенденция зафиксирована в большинстве стран ЕС и Европейской экономической зоны.

Лишь в одной стране по-прежнему увеличивается [число] случаев и в четырёх не наблюдается существенного изменения, — цитирует РИА Новости выступление Аммон в комитете Европарламента.

Она уточнила, что рост заболеваний наблюдается в Болгарии, а страны без положительной динамики — это Польша, Румыния, Швеция и Великобритания.

По состоянию на 4 мая в мире уже более 3,5 млн заражённых, свыше 1,1 млн выписанных из больниц и более 247 тысяч летальных исходов.

В России официально зарегистрировано около 145,3 тысячи случаев инфицирования, более 18 тысяч человек исцелились, около 1,4 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные из Университета Данди опубликовали новые изображения COVID-19, демонстрирующие размножение вируса в кишечнике.