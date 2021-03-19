В Болгарии сообщили о задержании двух шпионов

https://static.news.ru/photo/83476258-88a0-11eb-ac68-96000091f725_660.jpg Фото: HRISTO RUSEV/ZUMAPRESS.COM/Global Look Press

В Министерстве обороны Болгарии заявили о задержании двух военнослужащих по подозрению в шпионаже. В ведомстве не уточнили, в пользу какой страны они осуществляли свою противоправную деятельность, однако, по данным местных СМИ, они работали в пользу России.

Двое военнослужащих задержаны на 72 часа. Проводятся процессуально-следственные действия, — цитирует ТАСС сообщение Минобороны Болгарии.

Как сообщает Болгарское национальное телевидение (BNT) со ссылкой на свои источники, военнослужащие были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России во время проведения спецоперации Государственного агентства национальной безопасности. В связи с этим прошли обыски в южных районах Софии и в районах в направлении Перника.

Как писал NEWS.ru, депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки считает, что Москву следует наказать санкциями за «шпионскую деятельность» в его стране. Он напомнил, что по этой причине из Болгарии в сентябре 2020 года выслали двух сотрудников российского торгпредства, и поинтересовался, известно ли Еврокомиссии об этом факте. Также депутат вспомнил декабрьскую историю 2020 года. Тогда из Болгарии выслали военного атташе при посольстве РФ в Софии. Его обвинили в сборе информации. Джамбазки считает, что вопрос о расширении санкций в отношении Москвы должен быть рассмотрен.