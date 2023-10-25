Рабочий погиб при взрыве на заводе боеприпасов в Болгарии

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

На Вазовском машиностроительном заводе в Болгарии при взрыве погиб рабочий, сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на полицию города Пловдив. Отмечается, что предприятие — крупнейший производитель боеприпасов в стране.

По данным полиции, на предприятии взорвался пресс во время работы со взрывчатыми веществами. Двум пострадавшим была оказана первая помощь, но 33-летний рабочий скончался по дороге в больницу. Состояние второго пострадавшего не вызывает опасений.

Правоохранители уточнили, что последствия взрыва уже локализованы, угрозы распространения огня нет. На месте происшествия началась внутренняя проверка.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области на мине подорвался автомобиль с рабочими, мужчины занимались возведением заграждений на стыке двух государств. Автомобиль ВАЗ-2131 наехал на мину, из-за чего устройство сдетонировало, оба рабочих получили смертельные ранения.

До этого сообщалось, что в Белгородской области в ходе уборочных работ на гранатометном выстреле ВОГ-17 подорвался комбайн «Акрос 530». Сельскохозяйственная техника получила повреждения, сам водитель не пострадал. Инцидент произошел 24 сентября в поселке Горьковский.