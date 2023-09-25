Комбайн подорвался при проведении уборочных работ под Белгородом

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В Белгородской области в ходе уборочных работ на гранатометном выстреле ВОГ-17 подорвался комбайн «Акрос 530», сообщает Telegram-канал Baza. Сельхозтехника получила повреждения, водитель не пострадал.

Инцидент произошел 24 сентября в поселке Горьковский. Комбайн принадлежит ЗАО «Большевик».

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщал об атаке украинского беспилотника на поселок Новый в Волоконовском районе. По словам губернатора, дрон сбросил взрывное устройство на грузовой автомобиль, в результате чего пострадал его водитель. Мужчина получил осколочные ранения и легкую контузию. После оказания медпомощи его отпустили домой на амбулаторное лечение. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого губернатор рассказал, что украинские военные обстреляли хутор Валковский Белгородского района. По его словам, в результате удара в одном частном доме были выбиты стекла, также повреждена крыша сарая. Пострадавших нет.

На прошлой неделе мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что местный житель подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Градоначальник рассказал, что мужчина получил ранение, но его тяжесть не уточнил.