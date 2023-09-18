Житель Донецка подорвался на противопехотном «Лепестке» Кулемзин: житель Донецка получил ранение при подрыве на мине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Донецка получил ранение при подрыве на противопехотной мине «Лепесток», сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Информация о тяжести состояния пострадавшего не уточняется.

В результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в Петровском районе по ул. Вельяминова получил ранение мужчина 1991 г. р., — написал Кулемзин.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об обстреле центра столицы ДНР со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. При этом зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

Как уточняли в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за прошедшие сутки украинские войска обстреливали территорию республики 50 раз. В результате атак ВСУ ранения получил житель Кировского района столицы ДНР. Кроме того, повреждения получили семь жилых домов. Всего по региону было выпущено свыше 160 снарядов.

При этом днем ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по многоквартирным домам и храму в Донецке. Информация о погибших или пострадавших не поступала.