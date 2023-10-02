«Осторожно, новости»: авто с рабочими подорвалось на границе с Украиной

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что в Белгородской области, граничащей с Украиной, на мине подорвался автомобиль с рабочими. По его сведениям, мужчины занимались возведением заграждений на стыке двух государств.

Канал сообщает, что инцидент произошел 1 октября в районе пяти часов дня. По информации «Осторожно, новости», автомобиль ВАЗ 2131 с двумя мужчинами внутри салона наехал на мину, из-за чего устройство сдетонировало, оба получили смертельные ранения.

По данным канала, скончался 34-летний гражданин Армении и 45-летний представитель диаспоры, они работали на фирму, зарегистрированную в г. Химки.

Ранее в Белгородской области в ходе уборочных работ на гранатометном выстреле ВОГ-17 подорвался комбайн «Акрос 530». Сельхозтехника получила повреждения, водитель не пострадал. Инцидент произошел 24 сентября в поселке Горьковский.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что местный житель подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Градоначальник рассказал, что мужчина получил ранение, но его тяжесть не уточнил.

В октябре прошлого года военкор Семен Пегов получил ранение под Донецком. Он был госпитализирован в республиканский травматологический центр Донецка с ранением в ногу. Пегов подорвался на мине «Лепесток».