Военкор Семен Пегов ранен под Донецком

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Военкор Семен Пегов

Военкор Семен Пегов ранен под Донецком, сообщается в его Telegram-канале WarGonzo. ТАСС сообщил, что Пегов госпитализирован в республиканский травматологический центр Донецка с ранением в ногу. Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале отметил, что жизни Пегова ничего не угрожает.

Срочно. Семен Пегов ранен под Донецком, — указано в сообщении.

Telegram-канал RT передает, что Пегов подорвался на мине «Лепесток».

22 октября российские военные отразили атаки ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях в ЛНР, а также на Николаево-Криворожском и Южнодонецком направлениях, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, всего было ликвидировано около 255 украинских солдат, а также 11 танков, 17 бронетранспортеров и 23 автомобиля.

Он добавил, что в ЛНР в районах населенных пунктов Ирмино, Попасная, Новоникольское, а также в Херсонской области близ населенных пунктов Ирмино и Попасная были перехвачены в воздухе 24 снаряда РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Смерч». Также в районах Чернобаевки и Антоновки сбиты три противорадиолокационные ракеты HARM.