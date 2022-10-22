ВС России отразили атаки ВСУ на Красно-Лиманском и Купянском направлениях ВС России уничтожили около 255 бойцов ВСУ на четырех направлениях в ходе СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные отразили атаки ВСУ на Красно-Лиманском и Купянском направлениях в ЛНР, а также на Николаево-Криворожском и Южно-донецком направлениях, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, всего было ликвидировано около 255 украинских солдат, а также 11 танков, 17 бронетранспортеров и 23 автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении противник двумя усиленными ротами пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Нововодяное ЛНР и силами до батальонной тактической группы — в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР. <...> На Купянском направлении противник осуществил неудачную попытку наступательных действий в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР <...> Атаки противника отражены, — сказал Конашенков.

Он добавил, что в ЛНР в районах населенных пунктов Ирмино, Попасная, Новоникольское, а также в Херсонской области близ населенных пунктов Ирмино и Попасная были перехвачены в воздухе 24 снаряда РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Смерч». Также в районах Чернобаевки и Антоновки сбиты три противорадиолокационные ракеты HARM, отметил Конашенков.

21 октября представитель МО РФ сообщал, что ВС России сорвали две попытки наступления украинских войск на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области. Также были предотвращены попытки диверсионно-разведывательных групп ВСУ проникнуть в тыл. По словам Конашенкова, диверсанты пытались это сделать в темное время суток.