Минобороны: ВС РФ сорвали две попытки ВСУ прорваться в Херсонскую область

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России сорвали две попытки наступления украинских войск на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что также были предотвращены попытки диверсионно-разведывательных групп ВСУ проникнуть в тыл. Отмечается, что диверсанты пытались это сделать в темное время суток.

На Николаево-Криворожском направлении в течение суток российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп в районах населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области, — заявил Конашенков.

Он добавил, что российская артиллерия вместе с войсками уничтожили более 120 бойцов ВСУ, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей армии Украины.

Ранее в военном ведомстве показали, как российские расчеты комплексов «Леер-3» лишают ВСУ связи. Такая система радиоэлектронной борьбы и разведки используется для подавления GSM-связи при помощи помех, передающихся беспилотными летательными аппаратами. Приборы на аппаратах «Орлан-10» позволяют блокировать работу любых устройств на расстоянии до 30 километров. Комплекс может одновременно подавлять около двух тысяч абонентов сотовой связи.