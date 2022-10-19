Минобороны показало, как ВС РФ лишают противника связи Минобороны опубликовало видео применения комплекса РЭБ «Леер-3»

Фото: МО РФ

Минобороны России показало, как российские расчеты комплексов «Леер-3» лишают противника связи. Такая система радиоэлектронной борьбы и разведки используется для подавления GSM-связи при помощи помех, передающихся беспилотными летательными аппаратами.

Чаще всего используются аппараты «Орлан-10». Приборы на них позволяют блокировать работу любых устройств в определенных диапазонах на удалении до 30 километров. Комплекс может одновременно подавлять около двух тысяч абонентов сотовой связи. В том числе есть возможность послать абонентам ложные сообщения.

«Леер-3» также используется в целях разведки. Его аппаратура позволят устанавливать местоположение абонентов. Если обнаруживается крупное скопление абонентов сотовой связи в лесных массивах, в сараях и различных необычных местах, это позволяет сделать вывод о скоплении в этих местах сил противника.

Ранее Минобороны опубликовало видео, на котором российские беспилотники поражают технику и солдат украинской армии. На видеоролике можно увидеть кадры, снятые с камер, установленных на самих БПЛА. Под удар беспилотников в том числе попали бронетранспортеры стран НАТО.